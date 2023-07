Red Bull substitui Nyck De Vries por Daniel Ricciardo na Alpha Tauri

O GP de Silverstone foi o último de Nyck De Vries © Ben Stansall/AFP

Por Lusa 11 Julho, 2023 • 18:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Red Bull anunciou esta terça-feira a chegada do piloto australiano Daniel Ricciardo à sua equipa satélite, a Alpha Tauri, em substituição do neerlandês Nyck de Vries, cujos resultados não convenceram os responsáveis da marca de bebidas energéticas.

O GP da Grã-Bretanha, 10.ª corrida da temporada, foi a última de Nyck de Vries, tendo terminado na 17.ª posição.

Campeão de Fórmula E em 2021, o piloto neerlandês, de 28 anos, fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2022, quando foi chamado a substituir o tailandês Alexander Albon na Williams no GP de Itália.

Na altura, De Vries surpreendeu com um nono lugar na corrida, que lhe valeu o convite da Red Bull para ser companheiro do japonês Yuki Tsunoda na Alpha Tauri.

No entanto, tendo o 12.º lugar do Mónaco como melhor resultado até ao momento, Nyck de Vries acaba por perder o lugar para Daniel Ricciardo, que este ano regressou à Red Bull como piloto de reserva, após terminar antecipadamente o contrato com a McLaren no final de 2021, e que será emprestado à Alpha Tauri pelo resto da temporada.

"Daniel está de volta", escreveu a escuderia de Faenza nas suas redes sociais, anunciando a chegada do australiano, que hoje testou pneus para a equipa principal, em Silverstone (Grã-Bretanha).

"É incrível ver que não perdeu nada durante a ausência. Os seus tempos foram incrivelmente competitivos", dizia o britânico Christian Horner, patrão da equipa Red Bull.

Daniel Ricciardo fará a sua estreia já no GP da Hungria de 23 de julho.

"Estou entusiasmado por estar de volta às pistas com a família Red Bull", disse o piloto, citado pelo comunicado da equipa.