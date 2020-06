Robin Koch é reforço do Benfica

Robin Koch é internacional pela Alemanha © Sascha Steinbach/EPA

Por João Ricardo Pateiro 09 Junho, 2020 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O internacional alemão Robin Koch vai ser jogador do Benfica a partir da próxima temporada. Ao que a TSF apurou, as águias já garantiram um acordo com o Friburgo e também com o atleta, válido a partir da temporada 2020/2021.

Robin Koch é defesa central do Friburgo da Bundesliga. Tem 24 anos e contrato com o clube atual até junho de 2021, ou seja, estaria livre para assinar por outro clube a partir de janeiro o próximo ano.

O jornalista João Ricardo Paterio e o negócio entre o Benfica e o Friburgo 00:00 00:00

O valor da transferência para o Benfica foi ajustado, sabe a TSF, sofrendo uma alteração em relação ao inicialmente negociado devido aos efeitos da crise pandémica no futebol, permitindo acordo entre Friburgo e Benfica.

Koch soma dois jogos pela seleção germânica, depois da estreia em outubro de 2019. Em 2017 foi contratado por quatro milhões de euros pelo Friburgo ao Kaiserlautern,

Esta temporada o central jogou 31 jogos com a camisola do Friburgo na Liga Alemã e na Taça da Alemanha, marcando dois golos.