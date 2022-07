Rochinha © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 05 Julho, 2022 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rochinha tem trabalhado de forma condicionada no estágio do Vitória de Guimarães, segundo o departamento médico do clube com gestão de esforço. O clube minhoto está em Melgaço a cumprir o estágio de pré-época.

O jogador de 27 anos vai custar ao Sporting dois milhões de euros e vai assinar um contrato de quatro temporadas. Rochinha vai ficar com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

No Vitória de Guimarães, Rochinha fez 122 jogos, onde conseguiu 17 assistências e 19 golos.