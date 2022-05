Roger Schmidt oficializado como treinador do Benfica

© Twitter @slbenfica

O Benfica confirmou esta quarta-feira a contratação do alemão Roger Schmidt como treinador da equipa principal para as próximas duas épocas.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana", lê-se no comunicado que a SAD encarnada endereçou à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários.

Com 55 anos, o técnico passou as duas últimas temporadas ao serviço do PSV, nos Países Baixos, conquistando a Taça dos Países Baixos e a Supertaça Johan Cruijff.

O treinador conta também com passagens por Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, SC Paderborn 07, Preussen Munster e Delbrücker SC.