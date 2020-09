Aí estão 100. Ronaldo marca golaço histórico. Suécia 0-1 Portugal (2.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 08 Setembro, 2020 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Depois da vitória categórica contra a Croácia, a Seleção nacional viajou até Estocolmo para procurar a segunda vitória nesta edição da Liga das Nações frente à Suécia.

A última vez que Portugal visitou a capital sueca foi em 2013, num jogo memorável para Portugal e Cristiano Ronaldo. O capitão, que nesse jogo apontou um hat-trick e "colocou" a equipa das quinas no Mundial do Brasil, estava em dúvida para este encontro, mas recuperou da lesão a tempo e foi titular.

CR7 entrou para o lugar de Diogo Jota, tendo essa sido a única alteração promovida por Fernando Santos.

Nos primeiros 20 minutos, o jogo foi repartido por ambas as equipas, com Portugal a alternar entre o 4-4-2 e 4-3-3. Ronaldo era o homem mais móvel do ataque português.

No entanto, a equipa mais perigosa era a Suécia, que se chegou por diversas vezes, com perigo, junto à baliza de Anthony Lopes.

Pepe a meio da primeira parte teve nos pés o primeiro golo do jogo, mas a defensiva sueca antecipou-se. Aos 22 minutos, eis a primeira contrariedade do encontro para a Seleção.

Bernardo Silva sentiu uma picada e sentou-se, tendo sido de imediato substituído por Gonçalo Guedes. Logo a seguir, aos 25 minutos, após jogada de entendimento entre Cancelo e Guedes, Portugal conquistou um canto.

Na sequência do lance, Ronaldo conseguiu rematar para um grande defesa, in extremis de Olsen, que negou o golo ao capitão português.

A Suécia tentou responder, mas o ataque era menos eficaz que a defesa. A organização defensiva não deixar Portugal progredir, mas houve exceções. Aos 40 minutos, Ronaldo isolou-se pelo lado direito do ataque e, na cara de Olsen, CR7 disparou para nova grande defesa do guardião sueco que pertence aos quadros da AS Roma.

Em cima do intervalo, um dos momentos do jogo. O médio Svensson, que já tinha cartão amarelo, entrou sobre João Moutinho de forma agressiva e o árbitro da partida mostrou-lhe o segundo amarelo e consequente vermelho.

A falta foi cometida na meia-lua, bem ao jeito de Cristiano Ronaldo. O capitão respirou fundo e mostrou o porquê de ser um dos melhores jogadores do planeta: CR7 apontou o seu golo 100 pela seleção de livre direto.

Onze de Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo e João Moutinho; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Onze da Suécia: Olsen; Krafth, Helander, Jansson, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svensson, Forsberg; Isak, Berg.