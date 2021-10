Rui Costa eleito o 34.º presidente do Benfica com 84,48% dos votos

Rui Costa tomou posse como Presidente do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2021-2025 © Pedro Rocha / Global Imagens

O ex-futebolista Rui Costa, de 49 anos, foi eleito o 34.º presidente da história do Benfica, ao vencer as eleições antecipadas de sexta-feira para os corpos sociais do clube, com 84,48% dos votos.

O anunciou oficial foi feito este sábado pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral, António Pires de Andrade, após o ato eleitoral com mais votantes de sempre (40.085), contra os 38.102 que elegeram Luís Filipe Vieira em 2020.

Rui Manuel César Costa, eleito para o quadriénio 2021/2025, bateu Francisco Benitez, líder do movimento Servir o Benfica, que teve 12,24% dos votos.

Luís Filipe Vieira, que comandava o clube desde 2003, suspendeu funções em julho, na sequência da operação 'Cartão Vermelho', sendo substituído no cargo pelo então vice-presidente Rui Costa.