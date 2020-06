Benfica perdeu depois de ter estado a vencer por 3-2 em casa.

Por TSF 23 Jun, 2020 • 21:50

Benfica perdeu depois de ter estado a vencer por 3-2 em casa.

O Santa Clara venceu, esta terça-feira, o Benfica por 4-3 em pleno Estádio da Luz. Anderson Carvalho, Zaidu, Cryzan (grande penalidade) e Zé Manuel marcaram para os açorianos, Rafa e Vinícius, por duas vezes, fizeram os golos encarnados.

Recorde os sete golos marcados na Luz. Relato de António Botelho e sonorização de Pedro Simões Ribeiro 00:00 00:00

O primeiro golo surgiu em cima do intervalo. Aos 44', Nuno Tavares sai a jogar de forma muito má após um canto do Santa Clara e Anderson Carvalho, que lhe tinha roubado a bola, avança para o interior da grande área. À saída de Vlachodimos só precisou de atirar a contar.

Já na segunda parte, aos 50', André Almeida surge na direita e deixa atrasado para Rafa que, pé ante pé, ultrapassou o seu marcador direto e, já de pé esquerdo, atirou em jeito para o 1-1.

Aos 57 minutos, Rashid marca um pontapé de canto a partir da esquerda e, ao segundo poste, Zaidu salta praticamente sozinho e marca o golo que recolocou o Santa Clara em vantagem.

Entra Vinícius, entram dois golos de rajada. Aos 63', e também a partir de um pontapé de canto marcado do lado esquerdo, coube a Vinícius saltar e marcar.

Depois de fazer o golo do empate, o brasileiro voltou a cabecear com conta, peso e medida e, em dois minutos, assinou dois golos que davam a vantagem ao Benfica pela primeira vez no jogo.

Aos 81', e depois de análise com recurso às imagens do VAR, o Santa Clara ganha um penálti por mão na bola de Rúben Dias. Cryzan assumiu, rematou e marcou.

Por fim, e já aos 90+5', Ferro fez asneira e Zé Manuel, sem contemplações, fez mesmo o 4-3 em pleno estádio da Luz.