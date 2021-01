Por TSF 29 Janeiro, 2021 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

SC Braga e Santa Clara disputam, esta sexta-feira, um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal.

O primeiro golo do jogo chegou aos 25 minutos. Abel Ruiz encontrou espaço para atacar dentro da grande área e fez um cruzamento atrasado para Ricardo Horta, que atirou a contar.

Pouco depois acontecia a segunda substituição forçada do jogo: depois de Costinha ter sido obrigado a sair do jogo para dar lugar a Ukra no Santa Clara, Iuri Medeiros teve de sair de maca, dando o lugar a Piazon no SC Braga.

Foi em cima do intervalo, aos 43', que os bracarenses aumentaram a vantagem. Ricardo Horta dá a Galeno, que trabalha bem no corredor esquerdo, e o brasileiro encontra Abel Ruiz que, com 21 anos e um dia, fez o 2-0.

Onze do SC Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, David Carmo e Sequeira; Iuri Medeiros​​​​​​,​Fransérgio, Al Musrati e Galeno; Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Onze do Santa Clara: André Ferreira; João Afonso, Mikel Villanueva e Fábio Cardoso; Sagna, Costinha​​​​​​,​ Anderson Carvalho, Jean Patric e Mansur; Hidemasa Morita e Shahriar Moghanlou.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá; Caju, Raul Silva, André Horta, André Castro, Lucas Piazon e Paulinho.

Suplentes do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, Lincoln, Nené, Carlos Jr, Cryzan e Diogo Salomão.

O árbitro da partida é Nuno Almeida, auxiliado por Bruno Jesus e Hugo Coimbra. No VAR está Fábio Melo.

Esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o Benfica venceu o Belenenses SAD, por 3-0, e marcou encontro nas 'meias' com o Estoril-Praia, da Segunda Liga, que prosseguiu o seu percurso na Taça, batendo o Marítimo, por 3-1, após prolongamento, na Madeira.