Por Cátia Carmo e Guilherme de Sousa 09 Março, 2021 • 21:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga recebe, esta terça-feira, o Vitória de Guimarães no jogo que fecha a jornada 22 da Primeira Liga. Depois de perder o segundo lugar para o FC Porto, a equipa bracarense pode recuperar o posto, mas para isso precisa de vencer os vimaranenses.

Mais: se não vencer, a equipa de Carlos Carvalhal não só perde o segundo posto, como vê o Benfica, quarto e a apenas um ponto, aproximar-se perigosamente.

Já o Vitória de Guimarães consegue reduzir, em caso de vitória, para apenas três pontos a desvantagem face ao Paços de Ferreira, atual quinto classificado.

Já se joga no dérbi do Minho! Aos dois minutos de jogo aparece logo um cartão amarelo, para Ouattara. Três minutos depois, Piazon inaugura o marcador.

Aos 12 minutos e a perder, o Vitória de Guimarães procura organizar o ataque, mas em zonas recuadas. Sequeira fica magoado após choque com Ouattara. Depois de dois minutos a ser assistido, o jogador regressa ao relvado.

Com o cronómeto a marcar o primeiro quarto de hora do jogo, canto na esquerda para o Braga e Bruno Rodrigues, no sítio certo, cabeceia, mas sem a melhor direção, para fora. Dois minutos depois, cruzamento da esquerda, do V. Guimarães, para a área adversária, onde surgia André André, mas a defesa arsenalista corta.

Aos 26 minutos, o Braga aumenta a contagem com um golo de Bruno Rodrigues. Na sequência de canto curto, Ricardo Horta cruza de pé direito e Bruno Rodrigues salta mais alto na área, fazendo o segundo de cabeça. Dois minutos depois, o golo é anulado por fora de jogo. Ricardo Horta estava adiantado oito centímetros quando recebe a bola antes de cruzar para Bruno Rodrigues.

Abel Ruiz, a cinco minutos do intervalo, confirma o 2-0 para o Braga! Grande trabalho do camisola 9 arsenalista. Recebe fora da área, roda, dribla dois jogadores do V. Guimarães e entra na área contrária, fuzilando Bruno Varela.

Intervalo na Pedreira!

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena, Bruno Rodrigues, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio, Galeno; Piazon, Ricardo Horta, Abel Ruiz.

Onze do Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Zié Ouattara, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Mensah; Pepelu, André Almeida, André André; Edwards, Rochinha, Bruno Duarte.

O jogo é arbitrado por Hugo Miguel, assistido por Rui Teixeira e Ricardo Santos. No VAR está Tiago Martins.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Caju, Zé Pedro, João Novais, André Horta, Gaitán, Šporar, Vítor Oliveira.

Suplentes do Vitória de Guimarães: Trmal, Suliman, Sacko, Mikel Agu, Wakaso, Miguel Luís, Quaresma, Lameiras, Noah Holm.