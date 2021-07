Benfica defronta Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatória da Champions

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Benfica, terceiro classificado na I Liga portuguesa de futebol de 2020/21, vai defrontar o Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os russos do Spartak Moscovo são orientados pelo ex-treinador dos encarnados Rui Vitória.

A equipa lisboeta jogará a primeira mão fora, em 3 ou 4 de agosto, e a segunda em casa, no dia 10, frente ao vice-campeão russo, que é orientado pelo antigo técnico dos 'encarnados', pelos quais se sagrou campeão português em 2016, 2017 e 2019 (apesar de no último ano ter sido substituído por Bruno Lage).

Caso ultrapasse a terceira pré-eliminatória, o Benfica, campeão europeu em 1961 e 1962, terá ainda de disputar os play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da época 2021/22, para a qual estão diretamente qualificados o Sporting, campeão português, e o FC Porto.

Confrontos do Grupo 1

Vencedor do jogo 1 vs. Vencedor do jogo 5

Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) vs. Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST)

Vencedor do jogo 6 vs. Vencedor do jogo 3

Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) vs. Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)

Vencedor do jogo 2 vs. Vencedor do jogo 4

Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) vs. Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)

O Caminho dos Campeões

Vencedor do jogo 7 vs. Vencedor do jogo 9

Kairat Almaty (KAZ) / Crvena zvezda (SRB) vs. Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Vencedor do jogo 8 vs. Rangers

Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) vs. Rangers (SCO)

Vencedor do jogo 10 vs. SK Slavia Praga (CZE)

Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU) vs. SK Slavia Praga (CZE)