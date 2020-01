Sporting e Benfica disputam internacional iraniano

Mehdi Taremi tem dado nas vistas no campeonato portugês © Fernando Veludo/Lusa

Mehdi Taremi tem dado nas vistas no ataque do Rio Ave e está agora a ser disputado pelos dois maiores clubes de Lisboa: Benfica e Sporting. O Aston Villa, de Inglaterra, também já demonstrou interesse.

Os leões começaram por fazer uma proposta de um milhão de euros, mas o clube de Vila do Conde rejeitou-a "imediatamente". Na manhã desta quarta-feira, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, mostrou-se disponível para subir a parada. Os leões perderam o avançado Luiz Phellype, por lesão, até ao final da temporada.

Contudo, o Benfica pode puxar Taremi para o outro lado da Segunda Circular. O treinador adjunto do clube de Vila do Conde, Luís Nascimento, é irmão de Bruno Lage e deu as melhores referências ao técnico do Benfica, tanto a nível pessoal, como a nível profissional.

A TSF sabe que o clube da Luz está a tentar baixar o valor pedido pelo Rio Ave e, para isso, inclui no negócio Pedro Henrique, jovem avançado brasileiro da equipa B encarnada.

O clube de Vila do Conde pretendia fazer um encaixe financeiro de dez milhões de euros, mas, apurou a TSF, o negócio pode ser concretizado por valores mais baixos: por cinco ou seis milhões, o jogador iraniano pode deixar o norte do país e viajar até Lisboa.

Mehdi Taremi tem 27 anos e defrontou Portugal no Mundial de 2018, na Rússia, quando as seleções se encontraram na fase de grupos. O jogador era orientado por Carlos Queiroz.

Esta época, o avançado já marcou nove golos em 21 jogos com a camisola vilacondense.