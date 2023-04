Por Gonçalo Teles 30 Abril, 2023 • 20:01 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting venceu, este domingo, o Famalicão por 2-1 em Alvalade num jogo que fica marcado pelo primeiro golo de Esgaio na equipa principal dos leões, pela qual já cumpriu mais de 120 jogos.

Foi aos 60' que o português aproveitou uma bola perdida para fazer o segundo golo do Sporting, depois de Morita ter, ainda na primeira parte, aberto o marcador. O Famalicão marcou aos 69' por Coates, que desviou para a própria baliza.

Ouça o Relato TSF dos golos, por António Botelho, com sonorização de Pedro Picoto. 00:00 00:00

Com este resultado, o Sporting soma 64 pontos e recoloca-se a sete do terceiro classificado, SC Braga, e a nove do FC Porto, aumentando para 16 pontos o fosso sobre o Arouca, quinto.

Já o Famalicão perde a oportunidade de subir ao sexto lugar, mantendo os 42 pontos com que ocupa o sétimo posto.

Um quarto de hora de reconhecimento mútuo bastou para o Sporting encontrar um caminho que o levasse ao golo. Edwards fez das suas a partir do corredor direito, entre Sanca e Rúben Lima, e descobriu Morita já à frente da baliza. O japonês, de pé esquerdo, atirou rasteiro para o 1-0.

Com o jogo aparentemente controlado, houve calafrio aos 29' depois de Diomande escorregar à entrada da própria grande área e perder a bola para Sanca. Aproveitou Colombatto, que rematou sem grande oposição e fez Adán aplicar-se para evitar o empate.

Daí ao intervalo, as bancadas falaram por si: pouco ruído, pouco interesse e muita gente a levantar-se do lugar ainda antes do apito para o final da primeira parte. A perder, o treinador do Famalicão voltou dos balneários com uma substituição em mãos: lançou Zaydou e tirou Colombatto.

A toada era a mesma da primeira parte: novo deslize de Diomande perante Sanca, mas desta vez foi o avançado quem levou a jogada até ao fim. Com espaço para mais e melhor, rematou muito por cima.

Talvez cansado de ver o mesmo, Rúben Amorim fez sair Diomande e lançou Matheus Reis para o seu lugar. No mesmo momento, abdicou de Pote para lançar Chermiti. João Pedro Sousa também quis mexer: Cádiz, Moura, Ivan Jaime para os lugares de Rúben Lima, Pablo e Deni Junior.

Tanto mexeram os treinadores, que mexeram com o jogo... a favor do Sporting, e de forma histórica. Aos 29 anos, Ricardo Esgaio marcou pela primeira vez com a camisola do Sporting.

A jogada nasceu em Chermiti, passou novamente por Edwards que obrigou Luiz Junior a defender para a frente e o lateral do Sporting aproveitou para rematar para a baliza praticamente vazia.

E quando tudo parecia entrar nos eixos, pelo menos para o lado leonino, eis que o capitão faz o que ninguém quer: autogolo. Martin Aguirregabiria avançou pela direita e tentou cruzar tenso para Cádiz, mas Coates fez-se à bola de carrinho e acabou, ele próprio, por desviá-la para o fundo da baliza.

O Famalicão via ali o sinal de que podia almejar sair de Alvalade com pontos. Aos 76' esteve perto, quando Francisco Moura atirou, de primeira e à entrada da grande área, à baliza dos leões. Adán lançou-se e, com uma defesa complicada, evitou o empate. E com Esgaio cada vez mais exposto a Moura e Ivan Jaime, Amorim fez sair o lateral, acompanhado de Trincão: entraram Bellerin e Arthur. Do outro lado, Gustavo Sá saiu para dar lugar a Dobre.

Sem novas nem melhores ideias de um lado e do outro, o Sporting geriu o jogo até ao final e acabou por ficar com os três pontos.

Onze do Sporting: Adán, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Edwards, Trincão e Pote

Onze do Famalicão: Luiz Junior, Aguirregabiria, Riccieli, Otavio, Rúben Lima, Gustavo Assunção, Gustavo Sá, Colombatto, Pablo, Sanca e Deni Junior

O jogo foi arbitrado por Manuel Oliveira, auxiliado por Carlos Campos e Hugo Santos. No VAR esteve Bruno Esteves.

Suplentes do Sporting: Israel, Matheus Reis, Sotiris, Neto, Rochinha, Bellerin, Tanlongo, Arthur e Chermiti

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Mihaj, Iván Jaime, Rui Fonte, David Tavares, Dobre, Zaydou, Cádiz e Moura