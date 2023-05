Sporting interessado no ponta de lança Piatek

O jogador do Hertha de Berlim, Krzysztof Piatek © Leszek Szymanski /EPA

O Sporting está interessado em Krzysztof Piatek, jogador do Hertha de Berlim, emprestado aos italianos da Salernitana. O avançado está na agenda dos leões há mais do que uma temporada e é um dos nomes identificados para reforçar o ataque na temporada 2023/2024.

Ao que a TSF apurou, Piatek regressa aos alvos dos leões depois de uma abordagem na janela de mercado de verão em 2022. A Salernitana não deve avançar para a compra do passe do atleta que ainda pertence ao Hertha de Berlim, depois de uma temporada em que o rendimento do jogador esteve abaixo do esperado. Do lado do jogador repete-se o cenário colocado em agosto de 2022: Piatek quer encontrar um clube onde possa relançar a carreira e melhorar o números e golos marcados. O Sporting oferece a possibilidade do atleta lutar por títulos.

Ruben Amorim já admitiu que o Sporting pondera reforçar o ataque - Paulinho e Chermiti são as únicas opções -, e a SAD está a avaliar possíveis alvos no mercado.

Apesar da abordagem do Sporting no último verão, Piatek acabou por ser emprestado pelo Hertha de Berlim à Salernitana. O ponta de lança procurava na altura um clube onde se pudesse assumir como titular, com o mundial de futebol de 2022 no horizonte e a necessidade de somar minutos.

Mas a temporada em Itália não correu como o jogador esperava. Esta temporada, Piatek apontou apenas três golos e já não fatura desde novembro de 2022. Apesar da escassez de golos, Fernando Santos, o novo selecionador nacional da polónia, incluiu Piatek na primeira convocatória para os jogos e apuramento para o Europeu de futebol de 2024, ao lado de nomes como Lewandowski.

Jogador em busca de uma nova oportunidade

Ao que a TSF apurou, a Salernitana não deseja ficar com o jogador para além deste verão e Piatek vai regressar ao Hertha de Berlim. O clube de Paulo Sousa está perto de confirmar a manutenção na Seria A e já tem alguns alvos definidos para a nova temporada.

O salário do jogador pode ser um entrava à contratação por parte do Sporting. Piatek aufere um valor acima do teto salarial dos leões.

O Hertha de Berlim, detentor do passe, pretende realizar um negócio de venda do jogador que permita compensar o investimento de 12 milhões de euros que realizou em 2021 quando resgatou o jogador à Fiorentina.

Piatek regressou à Itália em busca de um clube onde pudesse assumir como titular. O internacional polaco brilhou ao serviço do Génova e do AC Milan antes de se mudar para a Alemanha.

Com Paulo Sousa, Piatek tem sido suplente de Boulaye Dia, avançado que negou o título ao Nápoles no último domingo e marcou por três vezes no jogo desta quarta-feira com a Fiorentina.

Muito diferente de Paulinho, Piatek como avançado de perfil novo para Rúben Amorim

Mamede Ferreira foi olheiro do Génova durante o período em que Piatek brilhou pelo clube genovês. Mamede explica na TSF que Piatek é um jogador distinto de Paulinho, principal opção esta temporada para o centro do ataque.

"Paulinho liga o jogo, Piatek é um finalizador, um jogador que ataca a profundidade. São jogadores diferentes. É um jogador forte fisicamente, intenso no jogo, um atleta de qualidade (...) já demonstrou numa campeonato competitivo que consegue fazer golos, num contexto como o do campeonato italiano", aponta o antigo jogador Reggina, Genova ou Messina.

Para o comentador de futebol da TSF Tomás da Cunha, o perfil de Piatek rompe com aquilo que têm sido as escolhas de Rúben Amorim para o ataque nas últimas temporadas. "É difícil prever o que espera Rúben Amorim da nova contratação (para o ataque). Piatek não tem nada que ver com Paulinho. É um jogador de área, que pode responder a cruzamento, muito diferente do que oferece um jogador como Paulinho".

Rúben Amorim já admitiu que o Sporting está a olhar para o mercado em busca de novas opções para a frente. Numa conferência de imprensa a 15 de abril de 2022, o técnico referiu a Salernitana, clube onde joga Piatek, como um exemplo da qualidade dos planteis em campeonatos como o italiano - quando da eliminação de Benfica e Sporting às mãos de Inter de Milão e Juventus nas provas europeias.

"A liga inglesa é muito boa porque tem os melhores jogadores, os melhores treinadores. A liga espanhola caiu quando não foi capaz de reter os melhores. Quanto mais equipas portuguesas temos na Champions, mais difícil é. É mais fácil na Liga Europa. Vamos a uma Salernitana que tem jogadores de grande nível. É algo que demora. Nem quero ter essa tarefa. Compete à Liga, à Federação, ao Sindicato", explicou Rúben Amorim, atento aos planteis e opções de clubes fora de Portugal, mesmo que em posições baixas da tabela.