Sporting junta-se ao Benfica na final four da Champions de futsal

O Sporting juntou-se este sábado ao Benfica na 'final four' da Liga dos Campeões de futsal, ao golear por 5-0 os italianos do Città di Eboli, conquistando o Grupo A da Ronda de Elite com o pleno de triunfos.

A equipa lisboeta, campeã europeia em 2019 e 2021, chegou ao intervalo a vencer por tangencial 1-0, graças a um golo de Zicky, mas 'disparou' no marcador na segunda parte do jogo da terceira e última jornada, com tentos de Diego Cavinato, Miguel Ângelo, Diogo Santos e Sokolov.

O bicampeão português confirmou o favoritismo em Aversa, na Itália, conquistando a terceira vitória em igual número de partidas, depois de se ter imposto aos sérvios do Loznica e aos ucranianos do Uragan, em ambos os casos por 4-2, nas duas rondas anteriores.

O Sporting, que foi derrotado por 4-0 pelo FC Barcelona na final da época passada, volta a disputar as meias-finais da mais importante competição europeia de clubes, nas quais terá a companhia do rival Benfica, campeão em 2010, que assegurou também hoje o apuramento, ao vencer o Grupo C.

Os 'leões' tiveram dificuldade em quebrar a resistência dos italianos durante a primeira parte, metade da qual atuaram no limite da sexta falta, beneficiando do golo de Zicky aos 10 minutos -- de cabeça, na sequência de um pontapé de canto -, para chegarem ao intervalo em vantagem.

O segundo período acentuou as diferenças entre as duas equipas, para o que contribuiu o golo madrugador do italiano Diego Cavinato, aos 21 minutos, que libertou em definitivo o bicampeão nacional e pareceu ter retirado as derradeiras aspirações dos italianos.

O Sporting construiu um triunfo robusto com três golos obtidos através de remates de fora da área, por intermédio de Miguel Ângelo, aos 26 minutos, Diogo Santos, aos 26, e do russo Sokolov, aos 33, sem que o Eboli fosse capaz sequer de reduzir o peso da derrota.

Na 'final four', os 'leões' vão encontrar o Benfica, os espanhóis do Palma Futsal e os belgas do Anderlecht, que superaram no seu grupo o FC Barcelona, campeão em título, por um golo.