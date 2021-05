Sporting sagra-se campeão da Europa de hóquei em patins pela terceira vez

© Filipe Amorim / Global Imagens

O Sporting conquistou este domingo a Liga Europeia de hóquei em patins pela terceira vez, a segunda consecutiva, ao vencer o FC Porto, por 4-3, após prolongamento, na final disputada no Luso.

Os leões revalidaram o título conquistado também frente aos dragões, com golos de Toni Pérez e Gonzalo Romero, ambos aos 53 minutos, apesar de Gonçalo Alves ainda ter reduzido, aos 58, na conversão de uma grande penalidade, depois da igualdade 2-2 no tempo regulamentar.

O FC Porto esteve a vencer por 2-0, com golos de Rafa, aos quatro minutos, e Gonçalo Alves, no minuto seguinte, mas o Sporting levou a decisão para o prolongamento graças a um golo na própria baliza de Ezequiel Mena, aos 14, e Toni Pérez, aos 38.

O Sporting assegurou o oitavo título continental para equipas portuguesas, ao reeditar os êxitos de 2018/19 e 1976/77, na sua quarta final, tornando-se no emblema nacional mais vitorioso, com três troféus, mais um do que Benfica e FC Porto e mais dois do que o Óquei de Barcelos.

Governo felicita leões

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou o Sporting pela conquista.

"Os meus parabéns à equipa do Sporting Clube de Portugal pela conquista, pela terceira vez, da Liga Europeia de hóquei em patins, esta tarde, no Luso. Uma 'final four' com quatro equipas portuguesas, sinal da força das nossas equipas no contexto europeu", escreveu João Paulo Rebelo, na sua página no Twitter.