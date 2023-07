Veja o golaço de Edwards. Sporting 1-0 Villarreal (intervalo)

Por Gonçalo Teles 30 Julho, 2023 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting apresenta este domingo a sua versão 2023/2024 aos sócios e adeptos frente ao Villarreal, que recebe em Alvalade para mais uma edição do Troféu Cinco Violinos.

Viktor Gyökeres, reforço sueco para o ataque, deverá ser o foco de uma noite que já mostrou que o Sporting aposta em alguns jovens para o plantel principal: Diego Calai, João Muniz, Dário Essugo, Mateus Fernandes, Afonso Moreira, Geny Catamo e Rodrigo Ribeiro foram apresentados.

Lá fora, a festa não era tanta assim. É que, apesar do desfile de jogadores no relvado, milhares de adeptos esperam às portas de Alvalade para entrar no estádio, tanto que a cerimónia de apresentação decorreu perante bancadas muito despidas pouco depois das 19h00 e, aos cinco minutos de jogo - que começou pelas 20h05 -, as filas se mantinham.

À medida que entravam os adeptos, encarrilava também o jogo do Sporting naquele que, esperam os adeptos, será um dos - se não o - protagonista desta época: Viktor Gyökeres. Aos 17', o sueco viu-se com espaço nas costas da defesa do Villarreal e disparou para o espaço, ultrapassando Cuenca com bola. Chegado à grande área, trocou de pé, desviou o defesa e rematou para defesa apertada de Jorgensen.

De resto, o Sporting que se via esta noite em Alvalade era em tudo semelhante ao das épocas passadas e não ao de alguns jogos desta pré-época, em que Gonçalo Inácio surgiu como médio nos momentos de construção. Esta noite, pelo menos na primeira parte, Inácio como defesa central, tanto a defender como a atacar.

Lá na frente, a diferença chamava-se Viktor Gyökeres. Desta vez no papel de assistente, surgiu à direita a tirar um adversário do caminho e cruzou rasteiro para Edwards, que desviou ao primeiro poste, mas viu Jorgensen defender com o pé esquerdo o que parecia ser uma jogada de golo certo.

Ainda assim, e apesar do interesse do ataque sportinguista, era preciso não esquecer que no Villarreal também se procurava o golo, e ele até chegou aos 32', mas acabou anulado por fora de jogo de Gerard Moreno. O capitão dos espanhóis apareceu no coração da grande área para responder a um cruzamento a partir da esquerda e desviou de cabeça para o fundo das redes, mas não valeu, mostraram depois as imagens, por 25 centímetros.

O avançado voltou a ter uma oportunidade de golo aos 38', quando o Villarreal conseguiu fazer um dois para um perante a defesa do Sporting. Gerard Moreno acabou por ver-se num frente a frente com Adán e tanto tentou fazer a bola subir, que acertou na trave.

Pois bem, Edwards não gostava do que viu e decidiu tratar do assunto com os próprios pés. Recebeu a bola a meio do meio-campo defensivo do Villarreal, virou-se para a baliza e ninguém mais o parou.

Ultrapassou um, ultrapassou outro, entrou na grande área descaído sobre a esquerda, cumprimentou Trincão e rematou ao canto superior da baliza de Jorgensen, que não teve hipóteses.

Ainda antes do intervalo, o Villarreal voltou a conseguir marcar um golo, mas viu-o ser novamente anulado, desta vez por fora de jogo de Jose Morales.

Onze do Sporting: Adán, Quaresma, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Morita, Pote, Matheus Reis, Trincão, Edwards e Gyökeres

Onze do Villarreal: Jorgensen, Alti, Jorge Cuenca, Aissa Mandi, Alberto Moreno, Santi Comesaña, Ramon Terrats, Dani Parejo, Jose Morales, ​​​​​Gerard Moreno e Alexander Sorloth

Nuno Santos falha o jogo por lesão. Até aqui, os leões defrontaram Real Sociedad (3-0), Estrela da Amadora (4-1), Marítimo (3-0), Farense (2-1), Genk (1-1) e Portimonense (1-1).

Suplentes do Sporting: Israel, Calai, Luís Neto, Essugo, Chermiti, Paulinho, Geny Catamo, Bragança, Diomande, João Muniz, Jovane, Mateus Fernandes, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro

Suplentes do Villarreal: Reina, Gabbia, Capoue, Brereton Díaz, Denis Suárez, Trigueros, Álex, Tasende, Abraham e Moreno

O jogo é arbitrado pelo afegão Halim Shirzad, refugiado em Portugal depois de ter fugido do país de origem em 2021. É assistido por Ricardo Carreira e Pedro Sousa. No VAR está Iancu Vasilica.

Antes do início do campeonato, ainda têm encontro marcado com o Everton, em Goodison Park, a 5 de agosto.