Stephen Eustaquio reforça o FC Porto para a segunda metade da temporada

Stephen Eustaquio já passou é internacional pela seleção do Canadá

Stephen Eustaquio é o novo jogador do FC Porto. O médio luso-canadiano que alinhava no Paços de Ferreira assina pelos dragões por empréstimo válido até ao final da temporada. O negócio contempla ainda uma cláusula de opção de compra.

Eustaquio - sem acento, como informa o FC Porto na nota oficial - deixa os castores, onde esteve nos últimos dois anos, e reforça o lote de médios da equipa de Sérgio Conceição, que já tinha visto Sérgio Oliveira sair para a AS Roma. Vai jogar com o número 46 nas costas.

Bem-vindo, Stephen Eustaquio



⚽ Médio 25 anos

Internacional canadiano#FCPorto #BemVindoEustaquio pic.twitter.com/WXXVRFBMAm - FC Porto (@FCPorto) January 24, 2022



Com 25 anos, o médio fez 74 jogos pelo Paços de Ferreira, onde marcou três golos. Na seleção canadiana, a que optou por representar, tem 18 internacionalizações e três golos. Antes de chegar a Paços de Ferreira, o jogador passou por Torrense, Leixões, Desportivo de Chaves e Cruz Azul, do México. Fez ainda sete jogos pela seleção portuguesa de sub-21.

Nas primeiras declarações, dadas aos meios oficiais do novo clube, Stephen Eustaquio diz que "é um orgulho" chegar ao FC Porto.

"Trabalhei muito para chegar até aqui, mas, como diz o meu pai, o mais difícil é manter e não chegar. Venho com muita ilusão e muita vontade de começar a trabalhar"

O médio afirma que recebeu a notícia da transferência "com agrado" e garante estar "pronto a trabalhar para conseguir resultados".

Relativamente ao que espera de Sérgio Conceição, Eustaquio acredita que vai "crescer muito com ele e que vai potenciar" as suas características. Aos adeptos, pede que "continuem a apoiar a equipa".