Sub-21 portugueses empatam com os Países Baixos no Europeu

A seleção masculina sub-21 de Portugal empatou este sábado 1-1 com os Países Baixos no Europeu do escalão, somando o primeiro ponto no grupo A do torneio.

Os portugueses chegaram à vantagem ao minuto 20, por André Almeida, após cruzamento de Pedro Neto, mas os neerlandeses empataram aos 78', por Brobbey, no seguimento de um pontapé de canto.

Com este resultado, Portugal mantém-se na última posição no grupo, com apenas um ponto, atrás dos Países Baixos, que somam dois.

Na terceira jornada, agendada para a próxima terça-feira, a seleção portuguesa tem de vencer a Bélgica, que empatou 2-2 com a Geórgia, e aguardar que a equipa anfitriã não perca o seu compromisso com os Países Baixos.

A Geórgia lidera o grupo, com quatro pontos, sendo seguida por Países Baixos e Bélgica, com dois, enquanto Portugal ocupa o último posto, com apenas um.