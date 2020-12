Sai Mbemba lesionado, entra Diogo Leite. FC Porto 1-0 Benfica (2.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 23 Dezembro, 2020 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

FC Porto e Benfica encontram-se no estádio de Aveiro para discutir o primeiro troféu da temporada: pela primeira vez, o jogo da Supertaça disputou-se em dezembro e sem público nas bancadas por causa da pandemia da Covid-19.

O coronavírus privou a equipa de Jorge Jesus do seu melhor marcador. Pizzi, que testou positivo, foi substituído no onze pelo marroquino Taaradt. No meio campo, notava-se ainda a ausência de Gabriel. No lugar do brasileiro, surgia o alemão Julian Weigl.

Já do lado dos campeões nacionais, o onze escolhido por Sérgio Conceição dissipou três dúvidas: Pepe, Corona e Otávio recuperaram das lesões e jogam o clássico de início.

O espetáculo no relvado começou com música e uma campanha solidária. O jogo arrancou com cinco minutos de atraso e com o FC Porto no ataque. Otamendi, capitão do Benfica, fez falta sobre o avançado Taremi junto ao quarto círculo.

Do livre, a bola foi levantada para a área por Sérgio Oliveira e os jogadores do FC Porto queixaram-se de uma alegada mão de Gilberto. O lance foi revisto e o VAR nada assinalou.

Aos 21 minutos, eis a primeira jogada de muito perigo para uma das balizas: Taremi surgiu sozinho em frente a Vlachodimos, travando o avançado em falta na área. O árbitro Hugo Miguel apontou para a marca de grande penalidade, mas o fiscal de linha assinalou fora de jogo.

O VAR reviu o lance e confirmou o penálti cometido por Vlachodimos. Da marca dos onze metros, Sérgio Oliveira não falhou e abriu o marcador em Aveiro.

O Benfica foi à procura do empate e assustou a defensiva portista. Grimaldo surgiu com espaço na área e rematou para uma grande defesa de Marchesín. O guardião argentino negou o golo ao lateral espanhol.

Foi o único lance de algum perigo para a baliza portista. No banco, Jorge Jesus não gostava do que acontecia dentro das quatro linhas.

Na segunda parte, o FC Porto surgiu nos minutos iniciais com muito perigo junto à baliza de Vlachodimos. O guardião encarnado teve de se aplicar para evitar um golo certo de Matheus Uribe. O colombiano aproveitou uma bola no meio campo para tentar a meia distância, deixando Jorge Jesus à beira de um ataque de nervos.

Aos 56 minutos, Waldschmidt conduziu um contra-ataque do Benfica e, junto à meia-lua da área, foi carregado em falta. O árbitro Hugo Miguel assinalou livre. Grimaldo encarregou-se de visar a baliza e viu Marchesín voltar a negar-lhe o golo neste jogo.

Aos 72 minutos, o FC Porto voltou a estar muito próximo de aumentar a vantagem no marcador. Mbemba rematou para uma nova boa defesa de Vlachodimos. A bola sobrou para Marega, mas Gilberto desviou-a da baliza.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu, Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe, Tecatito, Marega e Taremi.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Waldschmidt e Darwin.