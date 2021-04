Tondela impõe décima derrota seguida ao Nacional. Veja o resumo

Por Lusa 22 Abril, 2021 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

O Tondela subiu esta quinta-feira provisoriamente à nona posição da I Liga portuguesa de futebol, ao impor a 10.ª derrota consecutiva ao Nacional (2-1), em jogo da 28.ª jornada.

João Camacho colocou os insulares em vantagem, aos 14 minutos, mas Jhon Murillo (18) e Ricardo Alves (60) deram o triunfo ao Tondela, que terminou a partida em vantagem numérica, depois da expulsão de Nuno Borges (85).

Com o triunfo, o Tondela, que ainda desperdiçou uma grande penalidade (90+4), subiu ao nono lugar, com 34 pontos, nove acima da zona de despromoção, com o Nacional a manter-se no 18.º e último lugar, com 21.