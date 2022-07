Treinador de guarda-redes do Sarajevo garante Kovacevic preparado para o Benfica

Vladan Kovacevic, Adan Salman e Omar Musemice num jogo de sub-19 na Bósnia © D.R.

O treinador de guarda-redes do Sarajevo elogia o guardião Vladan Kovacic pela evolução do atleta na Polónia e garante que o bósnio tem potencial para se afirmar num grande clube europeu. Adnan Salman trabalhou com o guarda-redes associado ao Benfica no FK Sarajevo. Do período em que conviveram na Bósnia, Adnan recorda um guarda-redes jovem sem medo de enfrentar a pressão de um clube onde os adeptos exigem vitórias.

"Vladan Kovacic pensa em futebol 24 horas por dia e sete dias por semana", começa por explicar Adnan Salman à TSF. "É muito profissional e, para mim, essa é uma característica essencial num guarda-redes. Ele sabe que terá sempre de trabalhar mais do que os outros jogadores, dedicar mais tempo do que um jogador de campo à profissão. Só assim pode evoluir".

Do ponto de vista mental, Adnan garante que Vladan deu os passos certos rumo à afirmação num grande clube europeu como o Benfica. "Evoluiu muito na liga polaca. deu um pequeno passo em frente na carreira. Foi eleito o melhor guarda-redes da temporada por lá, mas acredito que ainda não atingiu todo o potencial que tem. Por isso, pode ainda evoluir no Benfica, isto se tiver um bom treinador de guarda-redes. Claro que vai precisar de algum tempo de adaptação, mas acredito que pode conseguir algo importante no Benfica".

O arranque de temporada ao serviço do Rakow da Polônia confirma o bom momento do guardião de 24 anos. Quatro jogos sem golos sofridos entre a liga polaca e o acesso à Liga Conferência. Em janeiro, lembra Adnan, o guarda-redes bósnio recusou jogar no Rangers da Escócia porque sentia que estava no lugar certo para continuar a evoluir. Uma nova oportunidade para subir na carreira haveria de surgir.

Guarda-redes como líbero e o modelo de Roger Schmidt

"O estilo de jogo do Benfica é ofensivo, mas aqui em Sarajevo ele enfrentou o mesmo tipo de obrigação, está habituado a um jogo de posse, a ter de jogar mais alto no terreno, jogar como se fosse um central", nota Adnan Salman. "Por isso, com ele a linha defensiva pode afastar-se um pouco porque ele cobre essa zona do campo. Desta forma acredito que não terá problemas no Benfica", explica o treinador de guarda-redes sobre a possibilidade de Vladan se juntar às águias.

As características físicas do guarda-redes ajudam a explicar a agressividade que impõe no controlo da área. "Tem uma boa estatura, é alto, um guarda-redes moderno que consegue cobrir toda a área próxima da baliza nos cruzamentos. Mas também tem técnica com os pés, é por isso um guarda-redes moderno", nota o técnico de guarda-redes do Sarajevo.

E se o estilo de jogo da equipa não perturba o rendimento de Kovacevic, a pressão das bancadas também não. Adnan descreve o ambiente nas bancadas do Sarajevo como um teste de grande nível para um guarda-redes jovem com Kovacevic. Habituado a lidar com a pressão de adeptos muito exigentes - e por vezes excessivos, explica Adnan, - o guardião sabe o que é lidar com a pressão de um grande clube.