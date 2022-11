Um português no Gana. "Eles estão confiantes. Dizem mesmo que vão golear Portugal"

Por Rui Cid 24 Novembro, 2022 • 08:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ganeses têm vibrado com o campeonato do mundo e o jogo desta quinta-feira frente a Portugal está a gerar grandes expectativas.

O português Hélio Gaspar está no Gana há quase 10 anos. Depois de ter passado pelo setor da construção, trabalha agora numa fábrica de tintas. Os colegas, diz, "gostam da seleção portuguesa", mas estão confiantes que é possível vencê-la.

"Eles são muito confiantes, muito confiantes. Dizem mesmo que nos vão golear, 4-0 ou 5-0", conta Hélio Gaspar à TSF.

"Eles ganharam o último jogo e no fim disseram que pensam que podem ganhar toda a gente. Só tem medo do. Brasil, de resto, não tem medo mais ninguém (...) Pensam que é que é tudo deles que possivelmente conseguem chegar à final, se calhar com o Brasil, e se calhar ainda vão tentar ganhar ao Brasil na final."

Hélio Gaspar conta que os ganeses estão confiantes na vitória frente a Portugal 00:00 00:00

Se Portugal conta com Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix e uma série de outros craques, os ganeses lembram que também eles têm uma legião a jogar em Inglaterra.

"Eles viveram muito do futebol, o campeonato inglês, o Chelsea, o Manchester United. Vestem t-shirts de todos os clubes ingleses, onde têm muitos, muitos jogadores."

O entusiasmo com o Mundial é tanto que desde que a prova começou, os ganeses juntam para acompanhar os jogos à boleia da rádio. "Estão sempre a ouvir os jogos na rádio, todos vibram principalmente com as equipas africanas, vibram muito com todas as equipas."

Embora o horário não seja o melhor - 19h00 locais (16h00 em Lisboa), os portugueses no Gana vão juntar-se para ver o jogo, garante Hélio Gaspar. "Como em todos os jogos de Portugal".

Portugal enfrenta o seu primeiro adversário no Mundial de futebol de 2022 a partir das 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, com relato na TSF.