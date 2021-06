Um tiki taka em 33 passes. Veja a jogada do terceiro golo de Portugal que se tornou viral

Cristiano Ronaldo concluiu com êxito uma jogada que ficará na história deste Euro 2020.

No jogo de estreia no Euro 2020, Portugal guardou o melhor para o fim. A vitória sobre a Hungria foi construída no final do jogo e a jogada que deu origem ao último golo tornou-se viral.

Em pouco mais de um minuto e em 33 passes, Cristiano Ronaldo concluiu, na pequena área, um golo que demonstra a qualidade técnica dos jogadores da seleção nacional.

Portugal venceu a Hungria por 3-0, num jogo em que Raphael Guerreiro abriu caminho à vitória e Cristiano Ronaldo assinou um bis.