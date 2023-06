"Vai ser completamente brutal." Volta a Portugal termina com "cronoescalada" em Viana do Castelo

As subidas à Torre, à Serra do Larouco e à Senhora da Graça serão as maiores dificuldades da prova © Pedro Correia / Global Imagens (arquivo)

A 84.ª edição da Volta a Portugal vai ter novidades no fim. O percurso da prova rainha do ciclismo português já é conhecido e a última etapa vai ser um contrarrelógio em Viana do Castelo que termina com uma subida até ao Santuário de Santa Luzia.

O diretor da prova, Joaquim Gomes, antevê que esta etapa tenha muito público na estrada e fala das dificuldades para confirmar o local da meta, devido a coincidir com as festas da cidade.

"Ironicamente, depois de uma reunião ontem em Lisboa no âmbito do sistema de segurança interno estiveram representantes da Direção Nacional da PSP e inúmeras entidades que, no fundo, colaboram com a organização da Volta a Portugal, fizemos praticamente até às 22h00 uma última avaliação e finalmente aceitaram a minha proposta de fazermos a partida onde estava prevista, na Alameda 5 de Outubro junto à marina de Viana do Castelo, e o ponto principal de toda esta questão é que vamos poder finalizar a Volta no Santuário de Santa Luzia. Vai ser algo completamente brutal. Podem imaginar o que é na saída do contrarrelógio os primeiros metros a percorrer na Avenida Combatentes da Grande Guerra, com milhares de pessoas a assistir à saída dos corredores, e depois o Santuário de Santa Luzia será encerrar a edição desta Volta", prevê o diretor da Volta a Portugal.

Um contrarrelógio na última etapa já é comum, mas, normalmente, o percurso é plano, tal como aconteceu no ano passado entre Porto e Vila Nova de Gaia. Desta vez, a etapa vai ter tons de cronoescalada.

"Vai ganhar um cariz de cronoescalada que eu só consigo olhar para isso de forma positiva. Vai aumentar o índice de dificuldade do contrarrelógio. Se considerarem que na etapa de véspera, depois de uma sucessão de etapas exigentes, uma das mais difíceis da Volta a Portugal - com a ligação de Paredes à Senhora da Graça - este contrarrelógio final, depois das dores de cabeça que tive durante todos estes meses, acho que é uma boa recompensa", argumenta.

Joaquim Gomes agradece "a disponibilidade e o empenho com que o comando policial da PSP de Viana do Castelo demonstrou, em particular nestas últimas semanas, para resolver este assunto".

Em declarações à TSF, o vencedor da útlima volta a Portugal, Maurício Moreira, garante querer revalidar o título: "Estou com bastante foco. Tento levar isso da melhor forma, tento fazer como nos anos anteriores: dar o melhor de mim e seja o que Deus quiser."

No ano passado, o uruguaio ultrapassou Frederico Figueiredo na última etapa. "Foi uma vitória muito especial, tanto por ser na Volta a Portugal, como por ter a minha família aqui. Nesse caso foi uma alegria muito grande", recordou.

A Volta a Portugal começa a 9 de agosto com um prólogo de 3,6 quilómetros, que definirá o primeiro camisola amarela. As etapas seguintes -mais ou menos planas - seguem para sul, até chegar ao quinto dia de corrida que ligará Mação à Torre, na Serra da Estrela. Na 7.ª etapa, os ciclistas vão terminar no alto da Serra do Larouco, em Montalegre, e a etapa nove vai terminar na emblemática subida ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. A 10.ª e última etapa terá o tal contrarrelógio em Viana do Castelo.