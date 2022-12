Vanessa Marina quer levar o breakdance em português aos Jogos Olímpicos de Paris

© Cortesia/instagram.com/vanessamarinabgirl

Vanessa Marina espera ser a primeira atleta a representar Portugal, no breakdance, nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Será a estreia da modalidade, nesta competição, mas para Vanessa é um modo de vida. O amor pela dança, em especial por este estilo, fê-la emigrar para Londres. Aos 30 anos, sente-se realizada com a escolha que fez, ainda, nos bancos da escola secundária.

"Em 2008 comecei a ter interesse na dança hip-hop. Decidi inscrever-me numa escola de dança, em Leiria, de onde sou natural." Foi aqui que Vanessa Marina deu os primeiros passos no breakdance e nas primeiras competições.

"Comecei, através deste grupo, a participar em batalhas de freestyle, uma espécie de competições, que aconteciam em vários sítios do país. Uma vez, no Porto, encontrei pessoas de vários pontos do mundo. Pensei, como é que esta gente toda sabe que isto está a acontecer cá? Fiquei fascinada."

Lisboa foi a paragem seguinte e a dança foi a escolha óbvia para o ensino superior. Com um amigo fazia das ruas, no centro da cidade, um palco improvisado.

No final do curso, na Escola Superior de Dança, cumpriu estágio numa academia de dança, onde dava aulas a crianças, mas não era isto que lhe enchia as medidas. No final, recusou a oferta de emprego que lhe apresentaram. Vanessa queria viver de e para o breakdance, por isso em 2014 foi para Londres.

"Um amigo estava cá e disse-me que aqui havia mais oportunidades. Se não tivesse vindo para Londres não estaria onde estou."

Vanessa Marina trabalha num restaurante, à noite. Durante o dia entrega-se aos treinos de breakdance. Paris 2024 é a meta que tem em mente. Pela primeira vez, esta modalidade integra os Jogos Olímpicos.

"É o culminar de um longo caminho desta modalidade de dança, que começou nos anos 70 do século passado, e da qual eu sou um produto."

O terceiro lugar no Europeu deste ano, em Manchester, a par de muitas outras conquistas, deixam antever a presença de Portugal no breakdance, nos Jogos de Paris. "Estou a fazer todos os possíveis. Vou conseguir! Dentro das minhas contas vai dar certo."

De uma escola, em Leiria, aos Jogos Olímpicos, em Paris, vai uma distância de 16 anos. Vanessa Marina diz que o apoio dos pais têm sido o chão deste aventura: "Apoiaram-me sempre. Desde pequena que ando na dança e eles nunca me impediram de seguir este caminho do breakdance."