Veja aqui os bastidores do dia em que o Sporting regressou aos títulos

Leões conquistaram o campeonato 19 anos depois. A festa fez-se entre Alvalade e o Marquês de Pombal, que sentiu a vibração de milhares de adeptos.

Por TSF 14 Mai, 2021 • 20:00

Na véspera do dérbi com o Benfica, o Sporting divulgou nas redes sociais o filme dos bastidores dos festejos do título. Os leões estão a saborear a vitória da conquista que não se registava há 19 anos.

Do estágio antes do jogo com o Boavista, em Alcochete, às lágrimas no relvado de Alvalade até à consagração no Marquês de Pombal: veja tudo neste documentário.