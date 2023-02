Vídeo: André Almeida homenageado na Luz após rescindir contrato

Por Gonçalo Teles com Lusa 04 Fevereiro, 2023 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

O jogador português André Almeida, de 32 anos, foi este sábado homenageado no estádio da Luz depois de ter rescindido contrato esta semana com as águias, que representou durante 12 anos.

No relvado, emocionado e rodeado dos 12 troféus que venceu, o antigo "34" agradeceu o aplauso em pé que a Luz lhe ofereceu antes do Benfica-Casa Pia.

© José Sena Goulão/Lusa

Cumprimentou um a um os jogadores do Benfica e, por fim, o presidente do clube, Rui Costa. Já sem contrato, foi esta noite uma espécie de 12.º jogador, até com direito a fotografia.

André Almeida, de 32 anos, chegou ao Benfica em 2011, proveniente do Belenenses, e após meia época de empréstimo à União de Leiria, acabou por se estabelecer no plantel principal das águias a partir da segunda metade da temporada 2011/12, sob o comando de Jorge Jesus.

Desde então, participou em 308 jogos e marcou 11 golos pelo clube da Luz, conquistando neste periodo cinco títulos de campeão nacional (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2018/19), quatro taças da Liga (2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16), duas taças de Portugal (2013/14 e 2016/17) e uma Supertaça (2017).

Era, de resto, o derradeiro resistente dos jogadores que participaram no inédito tetracampeonato alcançado pelos encarnados, entre 2014 e 2017, o que lhe permitiu ascender ao estatuto de capitão do plantel benfiquista.