Viktor Gyokeres já está em Lisboa para reforçar o Sporting

Chegada no aeroporto de Lisboa de Viktor Gyokeres © Mario Vasa/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 11 Julho, 2023 • 19:36

O avançado de 25 anos chegou de Londres acompanhado do empresário, para finalizar o acordo de cinco anos com os leões.

O avançado sueco não falou à chegada no Aeroporto Humberto Delgado. O acordo entre o Sporting e o Coventry está fechado por 20 milhões de euros, mais quatro milhões de euros em variáveis.

Com a chegada de Viktor Gyokeres o treinador do Sporting vai ter que mudar a frente de ataque, e "em princípio, será Paulinho a sair, até porque tudo indica que o Sporting e o Rúben Amorim querem mudar o perfil do número 9", avalia o comentador de futebol, Tomás da Cunha.

O comentador da TSF, acrescenta que "Paulinho sempre foi mais um jogador de apoio, de criação de espaços, e por isso o Sporting sempre foi uma equipa mais de jogo exterior. Movimentos que pediam outro tipo de jogo ao ponta de lança".

Agora com a chegada de Viktor Gyokeres entra em ação outra lógica, porque "o sueco é um avançado mais de capacidade física, desmarcações e muito melhor finalizador dentro da área do que o Paulinho", explica Tomás da Cunha, acrescentando que "é esperado do sueco uma posição nova, sendo certo que também há uma alternativa de Paulinho jogar, por vezes, numa das outras posições".

Com a chegada de um jogador diferente para o ataque leonino, o comentador da TSF não acredita numa alteração das ideias de Rúben Amorim: "Não creio que haja aqui uma alteração tática, mas sim uma alteração de perfil de necessidade para o ataque do Sporting, porque o Gyokeres tem poucos pontos de contacto com Paulinho e nesse sentido, percebe-se que ganha mais importância, sendo um tipo de jogador que o Sporting não teve nos últimos anos, é um verdadeiro goleador, um ponta de lança clássico".

Tomás da Cunha, analisando o jogo de apoio para Viktor Gyokeres, encontra "três jogadores que claramente se destacam para dar apoio ao ponta de lança ex-Coventry, o Pedro Gonçalves, que apesar de ter passado muito tempo no meio campo em princípio vai voltar à posição mais de origem, mas também o Marcus Edwards e o Francisco Trincão".