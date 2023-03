Vítor Pereira perde mais um título com o Flamengo

© Mauro Pimentel/AFP

O Flamengo foi derrotado em casa, mas até começou melhor com o primeiro golo marcado aos 19 minutos, por intermédio do antigo jogador do Benfica Everton "Cebolinha". Mas, depois, no segundo tempo, o Fluminense deu a volta ao resultado com golos de Gérman Cano e Gabriel Pirani.

Uma derrota que empurrou o Flamengo para o segundo lugar do campeonato carioca, a liderança foi "assaltada" pelo Fluminense que, assim, venceu a Taça Guanabara em pleno Estádio do Maracanã.

O treinador português depois da derrota voltou a mostrar confiança de que este ciclo negativo vai terminar: "Estamos no caminho, as vitórias têm é de começar a aparecer", destacou Vítor Pereira.

O técnico lamentou ainda a perda do campeonato carioca e justificou estes resultados do Flamengo com as lesões, que têm afastado alguns jogadores importantes da equipa.