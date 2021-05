Morato titular em Guimarães. Vitória SC 0-0 Benfica (1.ª parte)

O treinador do Benfica, Jorge Jesus © Miguel A. Lopes/EPA

A I Liga encerra esta quarta-feira a época 2020/21 com as decisões finais, entre elas a definição da última vaga europeia. Para a Liga Conferência Europa, o sexto lugar é a vaga em aberto, numa luta em que Vitória de Guimarães - que recebe o Benfica com possíveis poupanças, devido à final da Taça de Portugal -, depende apenas de si, quando soma os mesmos 43 pontos do Santa Clara, mas tem vantagem no confronto direto.

Nos encarnados, destaque para a titularidade de Morato, jovem defesa central do Benfica com que Jesus já disse contar "para o ano". Nos vimaranenses, Bruno Varela é baixa de última hora e vê Trmal assumir a baliza.

Onze do Vitória de Guimarães: Trmal, Sacko, Mumin, Jorge Fernandes, Sílvio, Pepelu, André André, Rochinha, Edwards, Quaresma e Oscar

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Otamendi, Nuno Tavares, Gabriel, Taarabt, Pedrinho, Darwin e Seferovic

Suplentes do Vitória de Guimarães: Jhonatan, Suliman, Bruno Duarte, Foster, Wakaso, Ouattara, André Almeida, Amaro e Hélder Sá

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Grimaldo, Vertonghen, Everton, Chiquinho, Pizzi, Weigl, João Ferreira e Gonçalo Ramos