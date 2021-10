Pizzi aumenta vantagem. V. Guimarães 0-2 Benfica (1.ª parte)

Jorge Jesus, treinador do Benfica © Miguel Pereira/Global Imagens

O Benfica, recordista de conquistas da competição, estreia-se esta quarta-feira na edição 2021/22 da Taça da Liga com uma deslocação ao campo do Vitória de Guimarães, que pode garantir o apuramento no grupo A.

No Minho, os encarnados, que já levantaram por sete vezes o troféu, a última em 2015/16, vão fazer o primeiro encontro na prova, enquanto a equipa de Pepa venceu na primeira jornada no terreno do Sporting da Covilhã, da II Liga, por 2-0.

Esta temporada, Benfica e Vitória de Guimarães já se defrontaram, precisamente no Minho, para a I Liga, com a formação lisboeta a vencer por 3-1. O encontro está agendado para as 19h30.

Já rola a bola no Estádio Afonso Henriques. Pizzi é apanhado em fora de jogo logo no primeiro minuto do jogo. Pouco depois, um remate de primeira de Radonjic esteve quase a dar o primeiro golo ao Benfica! Taarabt lesionou-se, logo neste início de jogo, mas vai continuar a jogar apesar de estar a coxear um pouco.

Aos 8 minutos, o Benfica chega à vantagem num lance de infelicidade de Alfa Semedo, que cabeceou para onde não queria e fez autogolo.

Taarabt acabou por sair, lesionado, e deu lugar a João Mário. O Vitória volta a entrar muito mal no jogo. Aos 14 minutos, Pizzi aumentou a vantagem dos encarnados para 2-0.

Onze do Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Borevkovic, Mumin e Hélder Sá; André Almeida, Alfa Semedo e André André; Rochinha, Estupiñán e Marcus Edwards.

Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Radonjic, Taarabt, Meité e Grimaldo; Pizzi, Gonçalo Ramos e Everton.

Suplentes do V. Guimarães: Trmal; André Amaro, Maga, Tomás Handel, Tiago Silva, Janvier, Ricardo Quaresma, Rúben Lameiras e Bruno Duarte.

Suplentes do Benfica: Svilar; Gilberto, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Ferro, João Mário, Rafa, Weigl e Yaremchuk.