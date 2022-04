© Manuel Fernando Araújo/Lusa

Por Gonçalo Teles 10 Abril, 2022 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto tenta esta tarde, em Guimarães, voltar a colocar-se a seis pontos do Sporting na tabela da Primeira Liga, numa visita ao Vitória SC. O triunfo dos leões por 3-1, em Tondela, este sábado, coloca pressão sobre a equipa de Sérgio Conceição, que defronta o sexto classificado do campeonato.

O jogo assumia, desde cedo, uma toada praticamente unidirecional. A precisar de vencer para manter o adversário mais próximo a uma distância de seis pontos, coube à equipa de Sérgio Conceição pegar no jogo e, ora por Zaidu, ora por Pepê e João Mário, o perigo ia nascendo a partir das alas.

A carga azul e branco deu frutos pouco depois dos 30 minutos de jogo, quando Taremi conquistou uma grande penalidade após entrada fora de tempo de Bruno Varela. Na marcação, o iraniano rematou para o seu lado esquerdo e, enganou o guardião e fez o 1-0.

Estupiñán, nem dois minutos depois, teve a resposta nos pés, mas não conseguiu fazer o empate. O intervalo chegava ao D. Afonso Henriques com o FC Porto em vantagem.

A manter o pé no acelerador, Taremi inspirou-se no primeiro golo para, quase a papel químico, quase conquistar o segundo. O iraniano voltou a surgir na cara de Bruno Varela, voltaram a chocar e houve novo penálti. Na conversão, no entanto, acabaria a imitação. Desta vez Bruno Varela adivinhou o lado e impediu o 2-0.

Onze do Vitória SC: Bruno Varela, Miguel Maga, Jorge Fernandes, Mumin, Rafa Soares, André Almeida, Bamba, Janvier, Lameiras, Rochinha e Estupiñan

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu, Grujic, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Pepê e Taremi

O jogo é arbitrado por João Pinheiro, assistido por Tiago Costa e Luciano Maia. No VAR está Rui Costa.

Suplentes do Vitória SC: Trmal, Borevkovic, Quaresma, Bruno Duarte, Nélson da Luz, Geny, Gui, João Ferreira, Luís Esteves

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Wendell, Toni Martínez, Evanílson, Fernando Andrade, Eustáquio