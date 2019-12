"Vou ficar e vou cumprir." Jesus promete continuar no Flamengo

Jorge Jesus à chegada a Lisboa © Filipe Amorim/Global Imagens

Jorge Jesus aterrou em Lisboa esta manhã e tirou dezenas de fotografias com fãs. Os adeptos flamenguistas estão rendidos ao treinador português que deixou uma promessa: "Vim para ficar com o contrato que tenho e vou cumprir. Vamos regressar ao Brasil no dia 24."

A viagem do Rio de Janeiro foi longa. Jorge Jesus chegou com um ar cansado, mas orgulhoso: "Missão cumprida. O Flamengo fez uma época como nunca fez na vida. Não sei se mais alguma vez vamos fazer uma época com tantos êxitos e com tantos recordes como fizemos. Foi um ano maravilhoso, foi o nosso melhor ano e há que caminhar em frente", disse aos jornalistas.

Em breve, Jorge Jesus vai encontrar Augusto Inácio (novo treinador do Avaí) e Jesualdo Ferreira (novo treinador do Santos) no Brasil. Jorge Jesus não tem dúvidas: foi ele que abriu portas a esses dois treinadores portugueses.

"Em pouco tempo, entraram mais dois treinadores portugueses no Brasil e agora há que tentar demonstrar aquilo que nós somos. Os treinadores portugueses são os melhores do mundo", assegurou.

Ainda assim, Jorge Jesus não se considera o melhor treinador do mundo: "Isso é um pouco subjetivo."