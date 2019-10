Wendel castigado treina com os sub-23

Wendel infringiu os regulamentos do clube © DR

A direção do Sporting confirmou que o jogador brasileiro infringiu o regulamento disciplinar do clube, e que em consonância com a equipa técnica decidiram aplicar uma sanção depois da quebra desse regulamento. Wendel vai ser multado e despromovido temporariamente à equipa de Sub-23, confirmou a TSF.

Wendel ficou de fora do jogo com o V. Guimarães, depois de ter sido visto na noite de sexta para sábado, em Lisboa, já depois do horário de recolha, as 23h00, que está no regulamento do clube.

Silas já tinha deixado um aviso a Wendel, depois do jogo com o V. Guimarães. O treinador sublinhou que o médio "tem que começar a perceber onde está", disse Silas.