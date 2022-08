Yaremchuk na Bélgica para assinar pelo Brugge

O avançado ucraniano, Roman Yaremchuk, deixa o Benfica depois de uma temporada de águia ao peito © Peter Powell/EPA (arquivo)

Roman Yaremchuk já está na Bélgica para assinar pelo Club Brugge. O Benfica chegou a acordo com os belgas para a venda do internacional ucraniano. Ao que a TSF apurou, as águias garantem 16 milhões de euros por 90% do passe do atleta. Há ainda a possibilidade de juntar ao negócio mais três milhões de euros por objetivos.

O avançado ucraniano deixa o Estádio da Luz depois de uma temporada de águia ao peito. Os encarnados recuperam o valor investido há um ano quando compraram o passe do avançado ao Gent, também da liga belga. O jogador de 26 anos fez nove golos na temporada 2021/2022, tendo sido utilizado em 42 jogos.