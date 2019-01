Altice procura trabalhadores dispensáveis

A empresa de telecomunicações diz querer diversificar o portfólio de competências e por isso quer dispensar colaboradores que fazem tarefas menos enquadradas pelos objetivos da empresa.



Este plano, batizado de "programa Pessoa" passa pela Altice continuar a pagar ordenado mas os trabalhadores ficam em casa até à idade da reforma.



É um programa voluntário para trabalhadores com 50 anos, ou mais à data de 28 de fevereiro de 2019. Por um lado passa pela suspensão do Contrato de Trabalho para colaboradores entre os 50 e os 55 anos de idade que recebem 100% do vencimento base acrescido de 50% dos suplementos remuneratórios. Por outro lado, é aceite a pré-reforma para colaboradores com mais de 55 anos que recebem 80% do salário.



O presidente da Altice, Alexandre Fonseca, explicou aos jornalistas que este programa não vai poupar dinheiro à empresa serve antes para "incorporar novos talentos".



Alexandre Fonseca garante também que não tem "nenhuma lista" de dispensáveis.