Postos prioritários: abastecimentos limitados a 15 litros por veículo

O Governo anunciou esta quarta-feira a criação de uma rede de 310 postos prioritários de abastecimento no país e afirmou que os serviços mínimos da greve dos motoristas de matérias perigosas serão alargados a todo o território. Apesar de o objetivo passar por dar prioridade às entidades prioritárias, o público pode realizar abastecimentos de até 15 litros de gasolina ou gasóleo.

PUB

No final de uma reunião da Concertação Social, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, disse que será criada uma rede com cobertura nacional de 310 postos de abastecimento prioritário que serão assegurados, caso seja necessário, pelas forças de segurança.

Os postos "destinam-se prioritariamente a serviços essenciais de apoio à comunidade" como é o caso de serviços médicos, de transporte de doentes ou de medicamentos, mas que "também poderão abastecer particulares", disse Vieira da Silva.

"Muito em breve" será conhecida essa rede que foi definida pelo Ministério do Ambiente, acrescentou.

Os postos que fazem parte desta rede estão, segundo um comunicado do gabinete do ministério do Ambiente e da Transição Energética, obrigados a reservar, "para uso exclusivo das entidades prioritárias", pelo menos "uma unidade de abastecimento". Esta quantidade traduz-se em "10.000 litros de gasóleo, ou 20% da sua capacidade, 4.000 litros de gasolina e 2.00 litros de GPL-Auto".

O público pode abastecer apenas até 15 litros de gasolina ou gasóleo nestes postos de combustível.

SAIBA TUDO SOBRE A CRISE DOS COMBUSTÍVEIS