Costa quer que programa da ferrovia seja aprovado por maioria de dois terços

O primeiro-ministro garante que o investimento na ferrovia é prioritário e espera um consenso alargado no próximo Conselho de Ministros, no qual será aprovado o Programa Nacional de Investimentos para a próxima década.

"Queremos que seja um programa aprovado não só pelo Governo, mas também pela Assembleia da República, pela maior maioria possível e, desejavelmente, por uma maioria de dois terços. Se é possível? Não sabemos, mas é desejável que assim seja."

António Costa disse que o país "andou a ver os comboios passar", em declarações aos jornalistas durante a cerimónia de lançamento do concurso dos novos comboios decorreu na estação de Marco de Canavezes, na Linha do Douro, que se encontra encerrada no troço até Caíde para obras de eletrificação.

"O país, como diz o povo, andou a ver os comboios passar. E este tempo [em que Portugal não recebeu comboios] destes 20 anos mostra bem como andámos distraídos sobre a importância da ferrovia."

O primeiro-ministro presidiu, esta manhã, ao lançamento do concurso para a compra de 22 novas composições, que só devem chegar dentro de quatro anos. Muito tempo, reconhece o ministro Pedro Marques, revelando que vão dar prioridade às empresas que entreguem mais depressa o material circulante.

"Vamos pontuar melhor as empresas que, mesmo assim, consigam entregar o material circulante mais cedo. E vamos também pontuar melhorar as empresas que incorporem valor nacional na própria produção deste material circulante."