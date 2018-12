Desemprego entre os deficientes disparou nos últimos anos

Um relatório do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos conclui que enquanto o desemprego baixou na população geral subiu entre as pessoas com deficiência.

Os números referem-se ao período entre 2011 e 2017: o desemprego decresceu 34,5% nesses anos, mas no universo de pessoas com deficiência subiu 24%.

A jornalista Bárbara Baldaia ouviu Paula Campos Pinto, autora do estudo sobre o aumento desemprego entre as pessoas com deficiência

Paula Campos Pinto, uma das autoras do estudo, tenta explicar o fenómeno: "Pode dever-se ao facto de ser necessário para as pessoas com deficiência acederem a determinados apoios, nomeadamente em termos de acesso à formação profissional e ao emprego, estarem registados nos centros de emprego. Pode haver uma maior procura destes apoios, o que, por si só, explica uma parte destes aumentos".

A investigadora deixa um alerta: "Os apoios à inserção no mercado de trabalho têm que ter em conta que algumas pessoas com deficiência têm necessidades específicas e são necessárias adaptações dos postos de trabalho, produtos de apoio para que possam ter uma rentabilidade máxima e possam por ao serviço das entidades que as empregam as suas competências", sublinha. "Quando olhamos para os apoios nestas áreas, verificamos que, em 2017, apenas seis pessoas beneficiaram dos apoios à adaptação dos postos de trabalho".

Em 2011, havia cerca de 10 mil pessoas com deficiência desempregadas. Esse número aumentou para perto de 13 mil pessoas no ano passado.

Os apoios à adaptação do posto de trabalho, que passam pela eliminação de barreiras arquitetónicas, apenas beneficiaram seis pessoas em 2017. Vale a pena registar ainda que o orçamento previsto para esses apoios era de 100 mil euros e só foram executados apenas 7%.