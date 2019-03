"Não teria qualquer dificuldade" em enfrentar uma reavaliação enquanto governador do BdP

Assista aqui em direto à II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e à Gestão do Banco

Carlos Costa diz que "não teria qualquer dificuldade" se fosse submetido a uma reavaliação da capacidade para ser governador do Banco de Portugal.

Questionado pelo PS se o facto de ter sido administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre abril de 2004 e setembro de 2006 - durante o período em que a auditoria da EY encontrou falhas e irregularidades no banco público, não justifica uma reavaliação da capacidade de liderar o supervisor, Carlos Costa diz que não faz sentido.

Fazê-lo "seria contrariar as regras dos bancos centrais", considera, uma vez que "não se aplica aos membros do conselho de administração o mesmo processo de 'fit and proper' que se aplica" aos órgãos das instituições financeiras.

Ainda assim, destaca, uma hipotética reavaliação das suas condições para liderar o banco central, não o deixaria preocupado.

"Posso dizer-lhe com tranquilidade que se me submetesse a uma reavaliação não tinha qualquer dificuldade."

