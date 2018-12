Nem um, nem dois, nem três... Portugal recebeu 16 Óscares do Turismo

Depois dos sete prémios de 2017, Portugal recebeu este ano um total de 16 prémios dos World Travel Awards, também conhecidos como os "Óscares do Turismo".

A lista começa mesmo pelo país, Portugal, eleito como o melhor destino do mundo pelo segundo ano seguido (algo nunca visto nestes galardões), alarga-se a Lisboa (que ganhou em duas categorias), à Madeira e até aos Passadiços do Paiva ou à empresa Parques de Sintra - Monte da Lua.

Nota ainda para os prémios ganhos por quatro hotéis e um resort em diferentes categorias, mas também para a TAP (três prémios) e até para a autoridade responsável, em nome do Ministério da Economia, por promover as visitas ao país, o Turismo de Portugal.



A lista completa dos 16 prémios para Portugal em 2018



Melhor país para destino turístico: Portugal



Melhor cidade: Lisboa



Melhor cidade para city break: Lisboa



Melhor ilha: Madeira



Melhor atração de turismo de aventura: Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark)



Melhor hotel de cidade: Corinthia Hotel Lisbon



Melhor hotel clássico: Olissippo Lapa Palace Hotel



Melhor empresa de conservação: Parques de Sintra - Monte da Lua



Melhor Design Hotel: The Vine Hotel



Melhor hotel de um restaurante: Vila Joya Hotel Restaurant @ Vila Joya



Melhor revista de companhia aérea: Up Magazine (TAP Air Portugal)



Melhor Luxury Leisure Resort: Conrad Algarve



Melhor entidade nacional de turismo: Turismo de Portugal



Melhor companhia aérea a voar para África: TAP Air Portugal



Melhor companhia aérea a voar para a América do Sul: TAP Air Portugal



Melhor site de uma autoridade nacional de turismo: VisitPortugal