Nova greve de zelo dos enfermeiros é espada suspensa: corta-se um pêlo e acontece

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), um dos que promoveu aquela que ficou conhecida como "greve cirúrgica", anunciou esta quinta-feira a realização em abril de uma "greve geral, prolongada e muito dura", depois de uma reunião com uma comissão negociadora, integrada por membros dos ministérios da Saúde e das Finanças, que marca o início de um período de negociações.

O presidente do Sindepor, Carlos Ramalho, disse no final da reunião que a greve é para que "de uma vez por todas se entenda que os enfermeiros querem negociar, mas querem negociações sérias", acrescentando que será em abril, mas sem anunciar a data.

Carlos Ramalho disse à Lusa que a data da greve será anunciada na sexta-feira, quando está marcada uma marcha em Lisboa em homenagem aos enfermeiros.

A ameaça da greve de zelo

Antes da reunião com o Sindepor, esta comissão reuniu-se com a Federação dos Sindicatos de Enfermeiros, que já tinha adiado a greve de zelo cujo arranque estava previsto para o início do mês de março. O dirigente sindical José Azevedo avisou, ainda assim e de forma metafórica, que essa continua a ser sempre uma arma que pode ser usada.

"É como a espada de Dâmocles. Está pendente: se isto não correr bem, a gente corta a crina do cavalo, a espada cai e o animal morre", ilustrou, ainda que com algumas incorreções face à metáfora que quis utilizar.

Dâmocles e a espada

Dâmocles é o protagonista de uma "anedota" moral na qual este personagem troca de lugar com o tirano Dionísio de Siracusa.

Neste episódio, Dâmocles pretendia receber o mesmo tratamento real que era dado ao tirano, pedido a que Dionísio acedeu. No entanto, havia uma condição: Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre o pescoço de Dâmocles, presa apenas por um fio de rabo-de-cavalo. Perante esta situação, Dâmocles perdeu de imediato o interesse em experimentar a vida de um rei.