Novo Banco vai ao bolso dos contribuintes. O alerta é do Conselho das Finanças Públicas

É o relatório de uma desaceleração anunciada. De acordo com o documento divulgado esta quinta-feira, "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023", o CFP adianta que "a economia portuguesa aparenta ter terminado a fase de expansão e estar a iniciar a fase descendente do ciclo num enquadramento internacional com riscos acrescidos que podem ter impactos elevados, ainda com fragilidades a nível interno e com um espaço orçamental reduzido".

Para justificar esta afirmação estão as projeções do Produto Interno Bruto (PIB). "A redução do ritmo de crescimento do PIB real já observada em 2018 deverá prolongar-se, com uma taxa de variação anual de 1,6% em 2019". A projeção do Ministério das Finanças é mais otimista e aponta para um PIB de mais 2,2% este ano.

Foto: CFP

Novo Banco vai ter impacto nos contribuintes

No quadro orçamental o CFP teme pelo impacto das ajudas de Estado aos Bancos em crise e sublinha as consequências negativas dos aumentos dos funcionários públicos.

"O desempenho orçamental esperado para 2019 sofre os efeitos da conjugação de dois tipos de medidas pelo lado da despesa - levando ao aumento desta em termos absolutos. De um lado, medidas permanentes resultantes de opções políticas de reposição e/ou aumento de rendimentos, que afetam designadamente os valores e a dimensão das remunerações dos trabalhadores da Administração Pública e das prestações sociais. Do outro lado, medidas temporárias, de que se destacam as medidas relacionadas com o setor financeiro, em especial no quadro da materialização de apoios ao Novo Banco a que o Fundo de Resolução (entidade pública e integrada no perímetro orçamental) se obrigou", pode ler-se o relatório.

O organismo presidido por Nazaré Costa Cabral é mesmo muito critico ao impacto orçamental das ajudas ao Novo Banco.

"O Estado obrigou-se a disponibilizar ao Fundo de Resolução (FR), em caso de necessidade, o montante anual de 850 milhões de euros até um limite de 3890 milhões de euros. Este montante corresponde ao máximo de perdas que venham a ser reconhecidas em alguns dos ativos do NB a cargo do Fundo de Resolução, que assim ficou detentor de 25% do capital do Banco. Sendo o FR parte integrante do setor das Administrações Públicas os pagamentos efetuados por conta das responsabilidades e obrigações definidas no Acordo Quadro têm impacto no saldo orçamental e na dívida pública", argumenta.

Mas as criticas não ficam por aqui porque "além das responsabilidades definidas no Acordo Quadro existem outras obrigações que resultam do contrato de compra e venda e da adenda contratual, cuja informação não é do domínio público".

Por outro lado o NB pode ainda vir a usar fundos públicos se o seu rácio de capital total ficar abaixo do requisito de capital que é estabelecido pelas autoridades de supervisão. Neste caso "o Estado Português poderá ter de disponibilizar fundos adicionais", avisa.