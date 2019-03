Parlamento admite adiar audições da comissão da Caixa

O parlamento admite adiar por uma semana o início das audições da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

Em causa está a falta de documentos que devem ser entregues pelo banco público e pelo regulador - informação sem a qual os deputados de todos os partidos manifestaram não ter condições para começar os trabalhos.

Os parlamentares concordaram em dar um prazo limite até amanhã à hora de almoço para receber os documentos em falta.

A ideia partiu do social-democrata Duarte Pacheco, que lamentou que "as atas do conselho de administração e da comissão executiva da CGD ainda não chegaram, as atas de outros comités e conselhos identificados pela auditora, nomeadamente a direção-geral de risco e o comité de investimento ainda não chegaram, os dossiers de crédito das operações selecionadas na auditoria ainda não chegaram...".

O deputado concluiu que "isto é para chegar até amanhã, caso contrário será forçoso adiar as audições da próxima semana".

Os outros grupos parlamentares aceitaram a sugestão, decidindo que se a informação em falta não chegar até amanhã à hora de almoço, as audições já planeadas de Carlos Costa, Vítor Constâncio e da consultora EY serão adiadas uma semana.