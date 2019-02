Portugal com novo recorde: 21 milhões de turistas em 2018

O número de turistas em território nacional - incluindo residentes e estrangeiros - cresceu 1,7% para mais de 21 milhões de pessoas.

O resultado reflete o aumento de 3,9% no número de portugueses que foram para fora cá dentro - foram 8,3 milhões de pessoas - e a subida de 0,4% no número de visitantes estrangeiros - que totalizaram 12,8 milhões, um novo recorde depois do máximo de 12,7 milhões atingidos em 2017.

O aumento, no entanto, é muito menos expressivo que os registados em anos anteriores, que por vezes foram superiores a um milhão de pessoas.

O Reino Unido foi o mercado emissor mais importante, com 1,83 milhões de pessoas, logo seguido de Espanha, com 1,75 milhões. França e Alemanha enviaram cerca de 1,3 milhões cada.

O Algarve, com quase 19 milhões de dormidas e a Lisboa, com 15 milhões foram os destinos mais visitados.

A estada média foi de 2,74 noites.

Os proveitos dos estabelecimentos hoteleiros também atingiram um novo máximo: 3,6 mil milhões de euros.