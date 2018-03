Portugal quer atrair turistas mais gastadores

Chama-se "Summit Shopping Tourism & Economy" e vai decorrer no próximo dia 16 de março. Trata-se de um evento internacional que junta especialistas de diferentes setores para debater o impacto do Turismo de Qualidade e de Compras em Portugal.

Para João Vasconcelos, o presidente do comité organizador da cimeira, turismo de qualidade significa turismo de compras, considerando que chegou a altura de fazer este debate para não deixar fugir a oportunidade

A cimeira, organizada por um comité presidido por João Vasconcelos, anterior secretário de Estado da Indústria, vai reunir membros do Governo e representantes de entidades públicas e privadas para debaterem a criação de modelos sustentáveis que permitam ganhar escala e competitividade, com impactos económicos e sociais, no sentido de reforçar o prestígio e a credibilidade do país como destino para o Turismo de Compras.

João Vasconcelos diz que é preciso perceber como é possível atrair este tipo de turistas gastadores

Este é um segmento em crescimento, registando-se um aumento exponencial a nível mundial. Dados da consultora Global Blue indicam que Portugal é o país europeu que mais cresceu em "tax free shopping" no ano passado, com turistas extracomunitários a gastarem num dia em compras o mesmo que os europeus numa semana - os chineses, com um valor médio de compras de 642 euros/dia, são os turistas que mais gastam em Portugal, seguidos pelos norte-americanos (506) e angolanos (252).

Turistas como os chineses, que gastam mais num dia do que os europeus numa semana, fazem parte do top 3 dos turistas que em Portugal mais fazem compras, sublinha João Vasconcelos

"É expectável que esta tendência positiva se mantenha nos próximos anos, pois é um dos principais fatores para o desenvolvimento das cidades, considerando a sua capacidade em acrescentar valor, gerar emprego, promover um turismo de qualidade, possibilitar a amortização de grandes investimentos em infraestruturas e contribuir para a inovação tecnológica", anuncia a organização do evento.