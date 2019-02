Banco de Portugal multa Tomás Correia em 1,5 milhões de euros

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral foi multado em 1,5 milhões de euros pelo Banco de Portugal, noticia o Público . De acordo com o jornal, na origem da condenação do regulador estão "irregularidades graves" praticadas quando Tomás Correia presidiu a Caixa Económica Montepio Geral. Em causa estão falhas na gestão interna do banco, que culminaram com a violação das regras da concessão de financiamentos.

Além de Tomás Correia, outros sete administradores executivos também foram condenados, assim como a instituição financeira do Montepio, que foi condenada a pagar uma multa de 3,5 milhões de euros.

O regulador acusa as equipas da Caixa Económica de "quebra das regras de controlo interno e o não respeito pelas normativas definidas nos regulamentos", entre outras práticas lesivas. Além das multas, o Banco de Portugal também decretou "a inibição de atividade no setor financeiro."