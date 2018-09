"É a bem do país, não estou a pensar no interesse do PSD nem nas consequências eleitorais disso, eu acho que o país precisa de uma alternativa e precisa de alguém que na política comece a falar de coisas diferentes, que digam respeito à vida das pessoas, hoje em dia e para o futuro", defende Pedro Duarte no programa "A Vida do Dinheiro".

E deve a mudança acontecer antes das eleições legislativas do próximo ano? "Quanto antes melhor", clarifica o antigo deputado social-democrata.

Pedro Duarte, que lançou este mês um manifesto com as ideias e os princípios que propõe para o país, insiste que "o PSD devia mudar de estratégia" e que, para isso, "vai ser essencial mudar de liderança".

Questionado em que circunstâncias admitiria recuar na luta pelo lugar de Rui Rio, o antigo deputado revela que abdicará da corrida com facilidade se a ideia que defende para o país for promovida por "protagonistas com capacidade" para executá-la.

"Há um lado de mim, mais pessoal, mais individualista, que dará imediatamente um passo atrás, porque eu não tenho nenhuma missão pessoal de desempenhar uma determinada função política", assegura Pedro Duarte.

"A minha história levou-me, por circunstâncias da vida, a assumir desde cedo grandes responsabilidades políticas no país e, portanto, perdi qualquer tipo de deslumbramento ou gosto especial pelo exercício do poder."

"Gosto muito da vida tranquila que tenho hoje em dia, gosto muito da minha vida familiar e com amigos. Se eu vir que estas ideias são implementadas por outro, acreditem que ficarei muito feliz e satisfeito", garante.

