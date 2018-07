Regulador quer Ryanair a fazer o que deve em dia de greve

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai ter uma equipa de inspetores no Porto e outra de prevenção em Lisboa para garantir que a Ryanair cumpre tudo aquilo a que está obrigada para com os clientes no âmbito da greve de tripulantes europeus. Em Portugal a paralisação decorre esta quarta e quinta-feira.

Em informações enviadas à TSF, a ANAC adianta que "tem mantido contacto estreito com o regulador da aviação civil irlandês" (onde fica a sede da Ryanair) e pedido "informações à transportadora para garantir informação atempada e fidedigna dos voos cancelados".

O regulador da aviação destaca que tem "reiterado" à Ryanair as informações que esta tem de prestar aos passageiros, bem como a assistência a que têm direito.

O site da companhia terá de estar "acessível a quem queira reclamar" algo "particularmente importante", como sublinha a ANAC, "pois em disrupções anteriores verificaram-se ineficiências do site da companhia, que originaram a intervenção direta da ANAC".

O regulador recorda que caso tenham problemas os passageiros devem "reclamar no site da transportadora, esperar 6 semanas e se não obtiverem resposta ou se a resposta não for satisfatória remeter reclamação à ANAC com todos os elementos para consumidor@anac.pt".