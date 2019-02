Relatório da auditoria à CGD já foi divulgado. Consulte aqui

O relatório da auditoria à Caixa Geral de Depósitos, entregue esta sexta-feira no parlamento pelo presidente do banco Paulo Macedo, já foi divulgado.

Minutos depois, o documento deixou de estar acessível, mas, entretanto, já está online novamente. Pode ser consultado aqui.

O documento chegou à Assembleia da República após, a 9 de janeiro, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa ter anunciado que iria pedir à PGR o acesso ao relatório da auditoria feita à gestão da CGD entre 2000 e 2015, depois de o banco público ter recusado pela segunda vez o acesso.

O relatório, recebido pela presidente da comissão parlamentar Teresa Leal Coelho, não está completa, uma vez que o sigilo bancário foi salvaguardado em relação aos nomes daqueles que contraíram empréstimos ao banco e nunca pagaram.

Uma versão preliminar do documento, datada de dezembro de 2017, fez estalar a polémica devido à concessão de créditos mal fundamentada, atribuição de bónus aos gestores com resultados negativos, interferência do Estado e aprovação de empréstimos com parecer desfavorável ou condicionado da direção de risco da CGD.

